Минпросвещения: апробация нового учебника истории планируется до 1 сентября

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Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

«Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.

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