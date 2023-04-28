Минпросвещения: апробация нового учебника истории планируется до 1 сентября

Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

«Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.