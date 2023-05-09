Историк Мягков: молодое поколение нужно воспитывать в патриотическом духе
- РИА Новости
По мнению Мягкова, важное место в вопросе такого образования занимает учебная литература.
«Например, в новых учебниках истории для старшеклассников, активное участие в написании которых принимали представители РВИО, события Великой Отечественной войны изложены наиболее подробно, на основе подлинных фактов. Излагая эти события, мы старались написать учебник хорошим, доступным языком, но также старались задействовать и эмоциональную сторону вопроса, в том числе рассказать о подвигах советских военных, о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом», — сказал Мягков.
Вместе с тем в рамках рассматриваемой темы он отметил особую роль, отведённую сегодня школьным «Разговорам о важном». Так, в ходе подобных мероприятий эксперты рассказывают детям о событиях Великой Отечественной войны, о непростых взаимоотношениях СССР с союзниками, о причинах поражений советской армии на начальном этапе войны и о Победе.
Кроме того, эксперт заявил, что считает важным воспитывать современное молодое поколение в патриотическом духе, культивировать в молодых людях и девушках желание защищать свою Родину и семью. По его словам, этого можно добиться в том числе посредством проведения специализированных молодёжных форумов, развития образовательных площадок в интернете, обучения слушателей умению противостоять дезинформации.
«При этом я уверен, что школьное образование, особенно в том, что касается знаний о Великой Отечественной войне, должно передаваться не только благодаря учебнику, но и за стенами учебного учреждения — любого», — подчеркнул Мягков.
По его мнению, отличным примером в этом отношении может послужить посещение школьниками и студентами мемориалов, музейных площадок, выставок. Это тоже хорошая форма познания истории, сказал эксперт.
«В этой связи особо хочу выделить Ржевский мемориал советскому солдату... и готовящийся мемориал в Гатчине, который будет посвящён мирным жителям — жертвам нацистского режима. Что такое геноцид советского народа, который осуществляли гитлеровцы и их пособники, должен знать каждый школьник», — резюмировал Мягков.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для одиннадцатых классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.