Историк Мягков: молодое поколение нужно воспитывать в патриотическом духе

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Мягков рассказал RT, как культивировать в современных школьниках и студентах любовь к Родине и желание изучать историю страны, в том числе военную.

По мнению Мягкова, важное место в вопросе такого образования занимает учебная литература.

«Например, в новых учебниках истории для старшеклассников, активное участие в написании которых принимали представители РВИО, события Великой Отечественной войны изложены наиболее подробно, на основе подлинных фактов. Излагая эти события, мы старались написать учебник хорошим, доступным языком, но также старались задействовать и эмоциональную сторону вопроса, в том числе рассказать о подвигах советских военных, о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом», — сказал Мягков.

Вместе с тем в рамках рассматриваемой темы он отметил особую роль, отведённую сегодня школьным «Разговорам о важном». Так, в ходе подобных мероприятий эксперты рассказывают детям о событиях Великой Отечественной войны, о непростых взаимоотношениях СССР с союзниками, о причинах поражений советской армии на начальном этапе войны и о Победе.

Кроме того, эксперт заявил, что считает важным воспитывать современное молодое поколение в патриотическом духе, культивировать в молодых людях и девушках желание защищать свою Родину и семью. По его словам, этого можно добиться в том числе посредством проведения специализированных молодёжных форумов, развития образовательных площадок в интернете, обучения слушателей умению противостоять дезинформации.

«При этом я уверен, что школьное образование, особенно в том, что касается знаний о Великой Отечественной войне, должно передаваться не только благодаря учебнику, но и за стенами учебного учреждения — любого», — подчеркнул Мягков.

По его мнению, отличным примером в этом отношении может послужить посещение школьниками и студентами мемориалов, музейных площадок, выставок. Это тоже хорошая форма познания истории, сказал эксперт.

«В этой связи особо хочу выделить Ржевский мемориал советскому солдату... и готовящийся мемориал в Гатчине, который будет посвящён мирным жителям — жертвам нацистского режима. Что такое геноцид советского народа, который осуществляли гитлеровцы и их пособники, должен знать каждый школьник», — резюмировал Мягков.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для одиннадцатых классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.