Мединский: школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО на Украине

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Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО на Украине.
Мединский: школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО на Украине
  • РИА Новости

По его словам, когда он возглавлял Минкульт России, то он предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом.

«Я как раз считал, что на этом надо ставить точку (на 1999 году). Учёные сказали: нет... Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и всё, что успеет попасть в учебник, в нём окажется», — поделился Мединский.

Как отметил Мединский, в настоящий момент он осознаёт, что ошибался, увидев, как историю начали использовать ради политических целей. По его мнению, российским школьникам обязательно надо объяснять, почему спецоперация по защите Донбасса была неизбежной.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября.

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