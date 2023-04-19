РВИО: в России издадут «Чёрную книгу» о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО

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В России будет издана «Чёрная книга» о преступлениях украинских неонацистов во время спецоперации, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сегодня в России готовится «Чёрная книга», посвящённая зверствам современных бандеровцев — украинских неонацистов», — цитирует РИА Новости Мягкова.

Отмечается, что в книге будет рассказываться о преступлениях неонацистов против мирного населения Херсонской и Запорожской областей, Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются.

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