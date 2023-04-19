РВИО: в России издадут «Чёрную книгу» о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО

В России будет издана «Чёрная книга» о преступлениях украинских неонацистов во время спецоперации, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сегодня в России готовится «Чёрная книга», посвящённая зверствам современных бандеровцев — украинских неонацистов», — цитирует РИА Новости Мягкова. Отмечается, что в книге будет рассказываться о преступлениях неонацистов против мирного населения Херсонской и Запорожской областей, Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются.