Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются.

«Ведётся работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима», — сказал он.

Песков добавил, что ведётся очень кропотливая работа, материалы которой «могут быть в основе трибунала».

В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.

В мае 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, в том числе речь идёт о сборище «недобитых карателей» и их последователей.