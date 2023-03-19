Песков: тщательно фиксируются все преступления киевского режима, работа ведётся
- РИА Новости
«Ведётся работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима», — сказал он.
Песков добавил, что ведётся очень кропотливая работа, материалы которой «могут быть в основе трибунала».
В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.
В мае 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, в том числе речь идёт о сборище «недобитых карателей» и их последователей.