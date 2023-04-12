Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона верит, что Одессе удастся освободиться от гнёта современных украинских неонацистов.

Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

«Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнёта украинских неонацистов и вновь станет свободной», — сказала дипломат.

Вместе с этим Захарова напомнила, что 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и сейчас городу и её жителям вновь приходится находиться во власти уже украинских нацистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются.