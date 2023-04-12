Представитель МИД Захарова: Россия верит, что Одесса освободится от неонацистов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона верит, что Одессе удастся освободиться от гнёта современных украинских неонацистов.
Представитель МИД Захарова: Россия верит, что Одесса освободится от неонацистов
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

«Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнёта украинских неонацистов и вновь станет свободной», — сказала дипломат.

Вместе с этим Захарова напомнила, что 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и сейчас городу и её жителям вновь приходится находиться во власти уже украинских нацистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все преступления киевского режима тщательно фиксируются.

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