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Врач Кашух посоветовала есть мороженое медленно, чтобы не заболеть

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что холодные напитки и мороженое в жару вредны для организма и могут вызвать воспалительные процессы в глотке и гортани.
Врач Кашух посоветовала есть мороженое медленно, чтобы не заболеть
  • Gettyimages.ru

«Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест, тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин», — сообщила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Чаще всего следствием переохлаждения горла является фарингит (воспаление задней стенки глотки) или ларингит (воспаление слизистой оболочки гортани).

Кашух посоветовала есть мороженое не спеша, небольшими кусочками. Лучше предварительно дать ему подтаять, а затем запить его морсом или чуть тёплым чаем.

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