В России весной увеличились продажи мороженого и кваса

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), в России продажи мороженого и кваса выросли в апреле-мае.

Об этом сообщает «Москва 24».

Для анализа были взяты данные о покупках мороженого и кваса в столице и регионах в сетевой и несетевой рознице, а также в онлайн- и офлайн-каналах за апрель и с 1 по 20 мая. Результаты сравнили с показателями за тот же период 2022 года.

Из мороженого россияне чаще всего покупали пломбир в стаканчике, эскимо в шоколадной глазури и сливочное мороженое со вкусом ягод. Чек на мороженое и фруктовый лёд в среднем достигал 152 рублей — на 18% больше, чем в прошлом году. Число покупок мороженого превысило прошлогодний показатель на 23%.

Квас в основном приобретали в тарах по 1 и 1,5 л. Средний чек на напиток составил 93 рубля, это на 6% больше, чем в прошлом году. Кроме того, число покупок кваса выросло на 11% в сравнении с 2022 годом.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» сообщали, что средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год на 3% и составил почти 900 рублей.