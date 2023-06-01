Невролог Царёва рассказала, что внезапный обморок может быть следствием инсульта

Врач-невролог Елена Царёва сообщила, что внезапный обморок может свидетельствовать о серьёзной патологии, и посоветовала в этом случае обязательно пройти медицинское обследование.

Кратковременная потеря сознания может быть следствием заболевания сердца, резкого повышения давления и даже инсульта, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

По её словам, также обмороки возможны при сахарном диабете. Это может быть связано с резким повышением или, наоборот, понижением уровня сахара в крови.

Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками. Любой обморок является поводом для обследования, резюмировала Царёва.

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