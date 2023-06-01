Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Геворкян: диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян напомнил россиянам о важности диспансеризации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.

В беседе с телеканалом «360» он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кабинеты диспансеризации открыты в каждой поликлинике, напомнил специалист.

«Повторюсь, ещё раз: позднее выявление заболеваемости приводит к худшим результатам лечения. Зачем усложнять себе же жизнь? Диспансеризация полностью бесплатна и доступна, занимает минимальное количество времени», — резюмировал Геворкян.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить