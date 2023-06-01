Врач Геворкян: диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян напомнил россиянам о важности диспансеризации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.

В беседе с телеканалом «360» он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кабинеты диспансеризации открыты в каждой поликлинике, напомнил специалист.

«Повторюсь, ещё раз: позднее выявление заболеваемости приводит к худшим результатам лечения. Зачем усложнять себе же жизнь? Диспансеризация полностью бесплатна и доступна, занимает минимальное количество времени», — резюмировал Геворкян.

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