Врач Геворкян: диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии
В беседе с телеканалом «360» он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Кабинеты диспансеризации открыты в каждой поликлинике, напомнил специалист.
«Повторюсь, ещё раз: позднее выявление заболеваемости приводит к худшим результатам лечения. Зачем усложнять себе же жизнь? Диспансеризация полностью бесплатна и доступна, занимает минимальное количество времени», — резюмировал Геворкян.
Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».