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В Хабаровском крае школьника насмерть придавило бетонной плитой на стройке

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В селе Некрасовка Хабаровского края школьника насмерть придавило бетонной плитой на заброшенной стройке, сообщает прокуратура региона.

«В 19:00 31 мая на заброшенном объекте по ул. Солнечная в с. Некрасовка Хабаровского района находились пятеро несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из подростков прыгнул на перекрытие, что привело к его обрушению.

Несовершеннолетнего придавило плитой, он скончался на месте.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленинградской области.

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