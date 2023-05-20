СК завёл уголовное дело по факту смертельного отравления сироты в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленинградской области.

Об этом сообщает СК по региону.

«19 мая 2023 года по месту проживания в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело подростка, 2009 года рождения, без признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, ребёнок умер из-за отравления неустановленным веществом. Точную причину установят эксперты.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — указали в ведомстве.

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