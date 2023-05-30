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В Камышлове Свердловской области подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд

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В Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.
В Камышлове Свердловской области подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд
  • РИА Новости

Об этом надзорное ведомство пишет в своём Telegram.

По предварительным данным, днём 29 мая оперативным службам сообщили, что на реке Пышма утонул 15-летний учащийся ГБОУПО Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов». Произошло это, когда он отправился вместе с друзьями на реку и в ходе отдыха подростки решили её перейти вброд, чтобы добраться до противоположного берега.

Во время перехода он оступился и упал в воду, а так как не умел плавать, начал тонуть. Находившиеся на берегу реки мужчины пытались спасти подростка, но сделать это не удалось.

По факту происшествия была организована проверка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленинградской области.

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