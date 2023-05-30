В Камышлове Свердловской области подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд

В Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

Об этом надзорное ведомство пишет в своём Telegram.

По предварительным данным, днём 29 мая оперативным службам сообщили, что на реке Пышма утонул 15-летний учащийся ГБОУПО Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов». Произошло это, когда он отправился вместе с друзьями на реку и в ходе отдыха подростки решили её перейти вброд, чтобы добраться до противоположного берега.

Во время перехода он оступился и упал в воду, а так как не умел плавать, начал тонуть. Находившиеся на берегу реки мужчины пытались спасти подростка, но сделать это не удалось.

По факту происшествия была организована проверка.

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