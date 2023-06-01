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Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью

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Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

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