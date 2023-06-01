Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».