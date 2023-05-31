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Бригада врачей учреждений Минздрава приехала в Ростов-на-Дону для лечения пострадавших

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Врачи Российской детской клинической больницы российского Минздрава и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыли в Ростов-на-Дону для оказания помощи детям, пострадавшим при обрушении трибун на гребном канале.
Бригада врачей учреждений Минздрава приехала в Ростов-на-Дону для лечения пострадавших
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи детям, пострадавшим в происшествии на гребном канале», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщило, что после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ситуация с обрушением трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону находится на контроле ведомства.

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