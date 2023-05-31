Министерство спорта Российской Федерации держит на контроле ситуацию в Ростове-на-Дону
«Выражаю соболезнования в связи с происшествием.
Мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти. Держу ситуацию на личном контроле», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на ул. Пойменной.
По последним данным, число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек, один человек погиб.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с ЧП.