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После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах

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Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщило, что после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах.
После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В министерстве напомнили, что после ЧП на гребном канале за медпомощью обратились 36 человек, в том числе 24 ребёнка.

«В настоящее время в лечебные учреждения региона госпитализированы 19 детей и семь взрослых», — цитирует ведомство ТАСС.

В том числе трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии с положительной динамикой. Состояние ещё 15 детей оценивается как средней степени тяжести. Ещё один ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в Ростове-на-Дону.

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