Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области
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Он сообщил, что прямой эфир задержали на полчаса.
«Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке», — сказал Гладков.
Ранее он сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».
Он также добавил, что в данной ситуации Запад вновь демонстрирует своё лицо, так как ничего не говорит об обстреле гражданских объектов боевиками ВСУ в регионе.