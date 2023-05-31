Гладков доложил Путину о текущей ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил российскому лидеру Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе.

Он сообщил, что прямой эфир задержали на полчаса.

«Докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о текущей обстановке», — сказал Гладков.

Ранее он сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».

Он также добавил, что в данной ситуации Запад вновь демонстрирует своё лицо, так как ничего не говорит об обстреле гражданских объектов боевиками ВСУ в регионе.