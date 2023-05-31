Губернатор Старовойт: двое строителей пострадали при обстреле в Курской области
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей», — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, у одного из пострадавших зафиксированы ссадины ног и лёгкая контузия. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести.
Ранее Старовойт заявил, что украинские боевики обстреляли посёлок Тёткино в регионе.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа.