Губернатор Роман Старовойт: боевики ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские боевики обстреляли посёлок Теткино в регионе.

«Посёлок Тёткино Глушковского района вновь под обстрелом со стороны Украины, сегодня утром насчитали два прилёта. К счастью, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что ряд улиц остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи украинскими боевиками. Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрелов, когда ситуация стабилизируется.

Он также добавил, что четыре дома и два автомобиля получили повреждения осколками.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.