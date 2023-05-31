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Губернатор Роман Старовойт: боевики ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские боевики обстреляли посёлок Теткино в регионе.
Губернатор Роман Старовойт: боевики ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области
  • © пресс-служба губернатора Курской области

«Посёлок Тёткино Глушковского района вновь под обстрелом со стороны Украины, сегодня утром насчитали два прилёта. К счастью, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что ряд улиц остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи украинскими боевиками. Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрелов, когда ситуация стабилизируется.

Он также добавил, что четыре дома и два автомобиля получили повреждения осколками.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.

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