Первый полёт Sukhoi Superjet New запланирован на июнь
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Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов.
Отмечается, что в сложившейся ситуации работа по проекту производственным центром корпорации «Иркут» усилена.
«Первый полёт нового самолёта запланирован на 21 июня», — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что импортных компонентов в SSJ New почти не останется.
Также «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.