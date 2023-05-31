Первый полёт Sukhoi Superjet New запланирован на июнь

Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов.

Отмечается, что в сложившейся ситуации работа по проекту производственным центром корпорации «Иркут» усилена.

«Первый полёт нового самолёта запланирован на 21 июня», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что импортных компонентов в SSJ New почти не останется.

Также «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.