Минпромторг: дата первого полёта Sukhoi Superjet New пока не определена

Дата первого полёта самолёта Sukhoi Superjet New пока не определена, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«Даты начала испытательных полётов определяются разработчиком воздушного судна («Иркут») по итогам прохождения Методического совета экспериментальной авиации по лётным испытаниям Минпромторга России. Заседание Методического совета о допуске к первому полёту SSJ-NEW ещё не проводилось», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.