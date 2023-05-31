Минпромторг: дата первого полёта Sukhoi Superjet New пока не определена
«Даты начала испытательных полётов определяются разработчиком воздушного судна («Иркут») по итогам прохождения Методического совета экспериментальной авиации по лётным испытаниям Минпромторга России. Заседание Методического совета о допуске к первому полёту SSJ-NEW ещё не проводилось», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.