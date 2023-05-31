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Сенатор Гумерова поддержала идею создания учебника для СНГ о Великой Отечественной войне

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала предложение о разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны.
Сенатор Гумерова поддержала идею создания учебника для СНГ о Великой Отечественной войне
  • © РИА Новости / Владимир Гребнев

По словам сенатора, сегодня, «когда принимаются огромные усилия, чтобы разрушить общую историю», очень важен единый подход для преподавания истории на всём пространстве СНГ.

«Безусловно, появление такого единого учебника, особенно касающегося Великой Отечественной войны, необходимо как никогда. Но он обязательно должен отразить в себе, что это была победа многонационального советского народа… Чтобы на его страницах отражалось, как те или иные народы тогда нашего Советского Союза принимали участие в разгроме фашизма», — отметила Гумерова.

Она добавила, что учёные, историки и педагоги должны приложить усилия, к созданию такого учебника.

«Он будет очень-очень востребован. И, конечно, мы со своей стороны на площадке по СНГ готовы обсуждать эти подходы. Чтобы эта идея была реализована как можно быстрее», — добавила собеседница RT.  

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказала идею разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и рассмотреть возможность включить его в школьные программы государств — участников СНГ.

Как отметила Лантратова, сегодня против России ведётся информационная кампания, одним из приёмов которой является распространение ложных сведений о Великой Отечественной войне.

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