Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 18

Короткая ссылка
В результате опрокидывания трибун в школе олимпийского резерва в Ростове-на-Дону пострадали 18 человек. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Самвел Аракелян.
Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 18
  • РИА Новости

«Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжёлом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести», — приводит ТАСС его слова после осмотра места происшествия.

Аракелян подчеркнул, что из десяти пострадавших детей один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В администрации Ростова-на-Дону заявили, что окажут помощь пострадавшим в результате обрушения трибуны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить