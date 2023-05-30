Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 18
- РИА Новости
«Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжёлом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести», — приводит ТАСС его слова после осмотра места происшествия.
Аракелян подчеркнул, что из десяти пострадавших детей один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
В администрации Ростова-на-Дону заявили, что окажут помощь пострадавшим в результате обрушения трибуны.