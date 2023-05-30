Гештальт-терапевт Алеева назвала усталость и скуку возможными причинами усталости от работы

Гештальт-терапевт, ректор Международной Академии Гештальта Ольга Алеева рассказала, что делать, если человек не удовлетворён работой и хочет что-то поменять в жизни.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» психолог предложила несколько вопросов, ответы на которые помогут разобраться в сложившейся ситуации: «Насколько эта работа удовлетворяет мои потребности?», «Получаю ли я удовольствие от работы или уже нет?», «Причина происходящего в работе?» и другие.

Такие состояния неудовлетворённости могут возникать из-за усталости, скуки или депрессии. Кроме того, кризис среднего возраста также может быть причиной ощущения упадка и разочарованности в профессиональной сфере.

Алеева отметила, что в состоянии кризиса человеку стоит поработать с психологом, чтобы разобраться в происходящем и понять, что делать дальше.

Ранее психолог Людмила Суздальцева беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.