Мишустин: почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с осени 2022 года

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября прошлого года.

Об этом премьер заявил, открывая стратегическую сессию, посвящённую развитию новых территорий.

«С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов», — заявил он.

По его словам, крайне важно, чтобы все новые граждане России ощущали реальные изменения, происходящие в городах, посёлках. Они должны ощущать улучшение бытовых возможностей и видеть постепенную отстройку населённых пунктов.

В апреле Госдума одобрила поправку о гражданстве России для детей без согласия второго родителя.