Дума одобрила поправку о гражданстве России для детей без согласия второго родителя

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В Госдуме одобрили во втором чтении поправку к проекту закона «О гражданстве России», предполагающую приём в российское гражданство ребёнка без согласия на это второго родителя в смешанных браках.
Дума одобрила поправку о гражданстве России для детей без согласия второго родителя
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в этом случае исключается требование о согласии второго родителя-иностранца при приёме детей в российское гражданство.

Ранее МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой с предложением упростить получение российского паспорта за рубежом.

До этого глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.

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