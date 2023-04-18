Дума одобрила поправку о гражданстве России для детей без согласия второго родителя

В Госдуме одобрили во втором чтении поправку к проекту закона «О гражданстве России», предполагающую приём в российское гражданство ребёнка без согласия на это второго родителя в смешанных браках.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в этом случае исключается требование о согласии второго родителя-иностранца при приёме детей в российское гражданство.

Ранее МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой с предложением упростить получение российского паспорта за рубежом.

До этого глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.