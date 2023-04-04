В МИД России прорабатывают вопрос о выдаче паспортов за границей

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МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой с предложением упростить получение российского паспорта за рубежом.

«Подтверждаем факт обращения... с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (внутреннего паспорта) россиянам, постоянно проживающим за рубежом», — заявили в ведомстве РИА Новости.

В настоящее время российский МИД прорабатывает этот вопрос в межведомственном формате с органами власти.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла предложение выдавать россиянам паспорта страны в зарубежных представительствах.

До этого глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.

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