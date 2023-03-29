Москалькова предложила начать выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла предложение выдавать россиянам паспорта страны в зарубежных представительствах.

«Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она отметила, что по законодательству России, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого необходимо приехать в страну.

По её словам, данная процедура является сложной и дорогостоящей.

Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.