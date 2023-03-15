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Глава комитета Госдумы Останина внесла поправки к закону «О гражданстве» в отношении детей

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Глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.
Глава комитета Госдумы Останина внесла поправки к закону «О гражданстве» в отношении детей
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как сообщает РИА Новости, аналогичную поправку предложил депутат Алексей Корниенко.

«В абзаце первом словосочетание «ребёнка или» — исключить. В абзаце втором словосочетание «ребёнка или» — исключить», — говорится в тексте документа.

Российский президент Владимир Путин ранее подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранных граждан.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

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