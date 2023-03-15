Глава комитета Госдумы Останина внесла поправки к закону «О гражданстве» в отношении детей

Глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.

РИА Новости

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