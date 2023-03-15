Глава комитета Госдумы Останина внесла поправки к закону «О гражданстве» в отношении детей
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, аналогичную поправку предложил депутат Алексей Корниенко.
«В абзаце первом словосочетание «ребёнка или» — исключить. В абзаце втором словосочетание «ребёнка или» — исключить», — говорится в тексте документа.
Российский президент Владимир Путин ранее подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранных граждан.
13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.