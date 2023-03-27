В Госдуму внесён проект об отмене приобретённого российского гражданства за фиктивный брак

Представители законодательного собрания Калужской области внесли в Госдуму законопроект, который конкретизирует понятия «подложные документы или заведомо ложные сведения», являющиеся основанием для отмены решения о приобретении гражданства России.

Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.

Уточняется, что основанием для отмены приобретённого российского гражданства могут стать фиктивный брак, недействительный документ о владении русским языком, а также недействительный сертификат о знаниях российской истории и основ законодательства.

Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.