Отоларинголог Лазарева рассказала, что внешние наушники наиболее безопасны для слуха
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«Наружные наушники не могут нанести внутреннюю травму слуховому проходу. Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину», — уточнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Такие наушники также могут занести инфекцию в ухо, поэтому необходимо тщательно следить за их чистотой, отметила врач.
Вместе с тем частое прослушивание музыки на большой громкости снижает слух, предупредила Лазарева. По её словам, средняя громкость звука оптимальна для слухового аппарата.
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