Отоларинголог Лазарева рассказала, что внешние наушники наиболее безопасны для слуха

Врач-отоларинголог Мария Лазарева сообщила, что наружные наушники, в отличие от наушников-затычек, наиболее безопасны для слуха.

«Наружные наушники не могут нанести внутреннюю травму слуховому проходу. Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину», — уточнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Такие наушники также могут занести инфекцию в ухо, поэтому необходимо тщательно следить за их чистотой, отметила врач.

Вместе с тем частое прослушивание музыки на большой громкости снижает слух, предупредила Лазарева. По её словам, средняя громкость звука оптимальна для слухового аппарата.

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