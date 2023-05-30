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Отоларинголог Лазарева рассказала, что внешние наушники наиболее безопасны для слуха

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Врач-отоларинголог Мария Лазарева сообщила, что наружные наушники, в отличие от наушников-затычек, наиболее безопасны для слуха.
Отоларинголог Лазарева рассказала, что внешние наушники наиболее безопасны для слуха
  • Gettyimages.ru

«Наружные наушники не могут нанести внутреннюю травму слуховому проходу. Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину», — уточнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Такие наушники также могут занести инфекцию в ухо, поэтому необходимо тщательно следить за их чистотой, отметила врач.

Вместе с тем частое прослушивание музыки на большой громкости снижает слух, предупредила Лазарева. По её словам, средняя громкость звука оптимальна для слухового аппарата.

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