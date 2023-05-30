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Местный житель опроверг данные об атаке БПЛА на коттеджный посёлок Гринфилд в Подмосковье

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Беспилотники не атаковали элитный коттеджный посёлок Гринфилд в Истринском районе Московской области.
Местный житель опроверг данные об атаке БПЛА на коттеджный посёлок Гринфилд в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал RT местный житель.

«Говорят, (беспилотник. — RT) пролетел над посёлком в районе 05:00 и полетел дальше», — заявил он.

Местный житель добавил, что никаких сообщений о падении БПЛА ни от администрации посёлка, ни от жителей в соцсетях не поступало.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.

ТАСС со ссылкой на главу муниципального образования Татьяну Витушеву сообщало, что территория около деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника.

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