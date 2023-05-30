В подмосковной Истре ищут фрагменты упавшего беспилотника

Территория около деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье в настоящее время обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципального образования Татьяну Витушеву.

«В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю: все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — заявила она.

Она призвала людей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.