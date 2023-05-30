Житель дома в Новой Москве рассказал о последствиях взрыва украинского беспилотника

Житель дома в Новой Москве рассказал RT о последствиях взрыва украинского беспилотника. По его словам, в квартире соседей пострадали люди, а также прорвало трубы.

«Не летально, но пострадали. Девушка вся в крови была», — заявил он.

Молодой человек, проживающий на 25-м этаже, рассказал, что БПЛА взорвался в трёх метрах от его окна. В результате в его квартире выбило окна.

«На улице я уже присмотрелся и увидел дырку в стене. Понял, что не газ взорвался, не какая-то бытовая авария, а прилёт», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Он уточнил, что никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.