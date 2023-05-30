Исследование: 74% малых и средних предприятий России повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В то же время 16% представителей компаний заявили, что их расходы на оплату труда сотрудников остались на прежнем уровне, а 9,9% отметили, что они и вовсе снизили уровень выплат.
«Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%», — прокомментировали авторы исследования.
При этом в большинстве компаний сообщили, что сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративы, обучение работников и прочее. Однако в 29,6% компаний признались, что от некоторых бонусов им пришлось отказаться.
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