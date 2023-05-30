Исследование: 74% малых и средних предприятий России повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году

Совместное исследование Русской школы управления (РШУ) и сервиса учёта финансов «ПланФакт» показало, что в 74,1% компаний малого и среднего бизнеса увеличили расходы на оплату труда сотрудников (зарплаты и премии) в 2023 году.

Об этом пишут «Известия».

В то же время 16% представителей компаний заявили, что их расходы на оплату труда сотрудников остались на прежнем уровне, а 9,9% отметили, что они и вовсе снизили уровень выплат.

«Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%», — прокомментировали авторы исследования.

При этом в большинстве компаний сообщили, что сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративы, обучение работников и прочее. Однако в 29,6% компаний признались, что от некоторых бонусов им пришлось отказаться.

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