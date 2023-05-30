Краснов поручил прокурорам взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам взять на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье.

«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья», — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.