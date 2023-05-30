Офтальмолог Лещенко посоветовала не смотреть на сварку во избежание ожога глаз

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко рассказала, что смотреть на сварочные работы нельзя, иначе можно получить ожог глаз.

Достаточно всего на несколько секунд посмотреть на сварку — и через четыре-шесть часов может возникнуть резкая боль в глазах, сопровождающаяся слезотечением, сообщила специалист в интервью Радио Sputnik.

«Всё дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Это можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отражённых от снега», — объяснила Лещенко.

Без сварочных очков и других специальных средств защиты категорически нельзя смотреть на сварку, заключила офтальмолог.

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