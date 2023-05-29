В Омской области проводят проверку после того, как семеро школьников потеряли сознание на линейке

В городе Таре Омской области следователи начали проверку после того, как семь школьников потеряли сознание во время торжественной школьной линейки.

Семеро учащихся в возрасте от 10 до 12 лет потеряли сознание на торжественной линейке, посвящённой открытию мемориальной доски Евгению Звереву. ЧП произошло 26 мая во дворе школы, сообщает Newinform со ссылкой на региональную прокуратуру.

По одной из версий, детям могло стать плохо из-за того, что накануне территорию вокруг учебного заведения обработали средством против клещей.

По другой версии, возможной причиной произошедшего мог стать тепловой удар, вызванный их длительным пребыванием на солнце, передаёт Nation News.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что семиклассница в башкирском селе Иглино ранила ножом двух школьниц.