В башкирском селе Иглино семиклассница ранила двух школьниц ножом на уроке
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По данному происшествию проводится проверка.
Как пишет mkset.ru, в школу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сейчас работают с предполагаемой правонарушительницей.
В Минздраве Башкирии уточнили, что пострадавшим девочкам не понадобилась госпитализация.
По данным kp.ru, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта.