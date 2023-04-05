В башкирском селе Иглино семиклассница ранила двух школьниц ножом на уроке

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Семиклассница в башкирском селе Иглино ранила ножом двух других школьниц, сообщили в СУ СК России по Башкирии.
В башкирском селе Иглино семиклассница ранила двух школьниц ножом на уроке
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По данному происшествию проводится проверка.

Как пишет mkset.ru, в школу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сейчас работают с предполагаемой правонарушительницей. 

В Минздраве Башкирии уточнили, что пострадавшим девочкам не понадобилась госпитализация.

По данным kp.ru, ученица седьмого класса набросилась с ножом на своих одноклассниц 13 и 14 лет из-за ранее произошедшего конфликта.

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