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В Севастополе анонсировали завершение строительства амбулатории

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Новая врачебная амбулатория городской больницы №1 имени Пирогова в Севастополе на Фиолентовском шоссе будет достроена в октябре, заявил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.
В Севастополе анонсировали завершение строительства амбулатории
  • РИА Новости

По его словам, учреждение предназначено для оказания первичной врачебной помощи больным.

«На сегодняшний день выполнены работы по возведению каркаса основного здания медучреждения, ведётся устройство инженерных систем, а также строительство пожарного резервуара для системы пожаротушения. В октябре мы обеспечим полную строительную готовность объекта», — цитирует ИА SevastopolMedia главного инженера компании-подрядчика.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось.

Как сообщалось, в настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов в разных отраслях.  Генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев отметил, что речь идёт о строительстве, санаторно-курортном направлении, сельхозпроизводстве, переработке сельхозпродукции.

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