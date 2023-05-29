В Севастополе анонсировали завершение строительства амбулатории
- РИА Новости
По его словам, учреждение предназначено для оказания первичной врачебной помощи больным.
«На сегодняшний день выполнены работы по возведению каркаса основного здания медучреждения, ведётся устройство инженерных систем, а также строительство пожарного резервуара для системы пожаротушения. В октябре мы обеспечим полную строительную готовность объекта», — цитирует ИА SevastopolMedia главного инженера компании-подрядчика.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось.
Как сообщалось, в настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов в разных отраслях. Генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев отметил, что речь идёт о строительстве, санаторно-курортном направлении, сельхозпроизводстве, переработке сельхозпродукции.