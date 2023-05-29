В Севастополе анонсировали завершение строительства амбулатории

Новая врачебная амбулатория городской больницы №1 имени Пирогова в Севастополе на Фиолентовском шоссе будет достроена в октябре, заявил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, учреждение предназначено для оказания первичной врачебной помощи больным.

«На сегодняшний день выполнены работы по возведению каркаса основного здания медучреждения, ведётся устройство инженерных систем, а также строительство пожарного резервуара для системы пожаротушения. В октябре мы обеспечим полную строительную готовность объекта», — цитирует ИА SevastopolMedia главного инженера компании-подрядчика.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось.

Как сообщалось, в настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов в разных отраслях. Генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев отметил, что речь идёт о строительстве, санаторно-курортном направлении, сельхозпроизводстве, переработке сельхозпродукции.