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Мишустин: инвестиции в Крым по итогам 2022 года составили около 300 млрд рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось.
Мишустин: инвестиции в Крым по итогам 2022 года составили около 300 млрд рублей
  • РИА Новости

«Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трёх рублей частных капиталовложений. А всего их объём — порядка трёхсот миллиардов», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.

Как сообщалось, в настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов в разных отраслях.  Генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев отметил, что речь идёт о строительстве, санаторно-курортном направлении, сельхозпроизводстве, переработке сельхозпродукции.

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