Мишустин: инвестиции в Крым по итогам 2022 года составили около 300 млрд рублей
- РИА Новости
«Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трёх рублей частных капиталовложений. А всего их объём — порядка трёхсот миллиардов», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо идти навстречу инвесторам, которые хотят работать в Крыму и Севастополе.
Как сообщалось, в настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов в разных отраслях. Генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев отметил, что речь идёт о строительстве, санаторно-курортном направлении, сельхозпроизводстве, переработке сельхозпродукции.