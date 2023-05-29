В ВМА им. Кирова анонсировали подготовку 2,5 тысячи санинструкторов в 2023 году
- РИА Новости
«В 2023 году спланировано увеличить количество подготовленных специалистов до 2,5 тыс.», — цитирует его РИА Новости.
По словам Смирнова, к настоящему времени уже более тысячи специалистов выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.
В начале апреля стало известно, что более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции на Украине.
Санитарный инструктор Мирон рассказал, что носит с собой в аптечке в зоне СВО.