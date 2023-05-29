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В ВМА им. Кирова анонсировали подготовку 2,5 тысячи санинструкторов в 2023 году

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Центр тактической медицины Вооружённых сил России подготовит 2,5 тыс. инструкторов тактической медицины, заявил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.
В ВМА им. Кирова анонсировали подготовку 2,5 тысячи санинструкторов в 2023 году
  • РИА Новости

«В 2023 году спланировано увеличить количество подготовленных специалистов до 2,5 тыс.», — цитирует его РИА Новости.

По словам Смирнова, к настоящему времени уже более тысячи специалистов выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

В начале апреля стало известно, что более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции на Украине.

Санитарный инструктор Мирон рассказал, что носит с собой в аптечке в зоне СВО.

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