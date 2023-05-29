Нутрициолог Панова напомнила, что соки не помогут при похудении

Нутрициолог Ольга Панова предупредила, что соки вредно пить натощак, так как это может иметь негативные последствия для ЖКТ. Также из-за того, что такие напитки содержат много сахара, похудеть, употребляя их, не получится.

«Зачастую в одном стакане яблочного покупного сока может быть до пяти чайных ложек сахара. Похудеть с помощью такого напитка вряд ли получится», — уточнила Панова в беседе с «Москвой 24».

Так, она посоветовала готовить самостоятельно овощные соки, например из помидоров или моркови. А фрукты лучше есть в натуральном виде, заключила нутрициолог.

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