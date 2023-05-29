Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн тонн
- РИА Новости
«Принятое решение направлено на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке. Общий объём экспортной квоты составит более 16,3 млн т. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что установленные квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Ранее посол Мали в США Секу Берте заявил, что страна надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений.
Он отметил, что в прошлом году страна испытывала нехватку удобрений.
Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.