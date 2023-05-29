Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн тонн

Правительство России приняло решение продлить квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Как уточняется на сайте кабмина, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года.

«Принятое решение направлено на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке. Общий объём экспортной квоты составит более 16,3 млн т. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее посол Мали в США Секу Берте заявил, что страна надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений.

Он отметил, что в прошлом году страна испытывала нехватку удобрений.

Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.