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Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн тонн

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Правительство России приняло решение продлить квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Как уточняется на сайте кабмина, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года.
Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн тонн
  • РИА Новости

«Принятое решение направлено на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке. Общий объём экспортной квоты составит более 16,3 млн т. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее посол Мали в США Секу Берте заявил, что страна надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений.

Он отметил, что в прошлом году страна испытывала нехватку удобрений.

Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

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