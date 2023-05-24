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Посол в США: Мали надеется на поставки удобрений из России

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Мали надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений, заявил посол африканской страны в США Секу Берте.

«Мы надеемся, что этом году появится возможность для России поставить достаточно удобрений для наших фермеров, в чём мы остро нуждаемся», — цитирует РИА Новости Берте.

Он отметил, что в прошлом году страна испытывала нехватку удобрений.

Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

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