Мали надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений, заявил посол африканской страны в США Секу Берте.

«Мы надеемся, что этом году появится возможность для России поставить достаточно удобрений для наших фермеров, в чём мы остро нуждаемся», — цитирует РИА Новости Берте.

Он отметил, что в прошлом году страна испытывала нехватку удобрений.

Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.