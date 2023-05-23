Госдеп обвинил Россию в якобы нарушении зерновой сделки

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил Россию в якобы нарушении зерновой сделки.

Как сообщает ТАСС, американский чиновник заявил, что Россия отказывается пускать суда в один из трёх украинских портов, через которые вывозится зерно с Украины.

«Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказал он.

Россия ранее неоднократно указывала на нарушение Западом зерновой сделки. В частности, недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.