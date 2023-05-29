Гладков: не менее пяти диверсионных групп заходили в Белгородскую область с начала СВО

С начала спецоперации на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мы живём в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идёт. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — цитирует его ТАСС.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.

Жители села Глотово рассказали военкору RT Валентину Горшенину, что украинские диверсанты во время атаки 22 мая разграбили магазин.