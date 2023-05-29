Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков: не менее пяти диверсионных групп заходили в Белгородскую область с начала СВО

Короткая ссылка
С начала спецоперации на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: не менее пяти диверсионных групп заходили в Белгородскую область с начала СВО
  • РИА Новости

«Мы живём в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идёт. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — цитирует его ТАСС.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.

Жители села Глотово рассказали военкору RT Валентину Горшенину, что украинские диверсанты во время атаки 22 мая разграбили магазин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить