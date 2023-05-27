Жители Белгородской области: украинские диверсанты во время атаки разграбили магазин
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«Вода, энергетики, батончики, шоколад — всё такое энергоёмкое (вынесли. — RT). Батарейки, всё практически посметали, сигареты полностью все», — сообщил местный житель.
По его словам, продавщица покинула магазин за 20 минут до налёта ВСУ.
22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.
23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы.
В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.