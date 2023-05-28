Песков: Путину немедленно докладывают в случае крупных ЧП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Владимир Путин сразу же получает информацию, когда в стране происходит серьёзное ЧП.

Так он ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина, каков порядок действий в подобных случаях на примере недавнего проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область.

«Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства — верховному главнокомандующему», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в остальном «те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим».

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.

Жители села Глотово рассказали военкору RT Валентину Горшенину, что украинские диверсанты во время атаки 22 мая разграбили магазин.